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Bedelli askerlik için ihtiyaç belirlendi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal: Konuyla ilgili birtakım tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar belirlendi

13 Eylül 2014 10:49

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan Köksal, bedelli askerlikle ilgili çalışma konusunda tespitlerde bulunulduğunu ve ihtiyaçların belirlendiğini söyledi.

Nöbetçi vekil uygulaması kapsamında geldiği Kırıkkale’de partisinin il başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köksal, bedelli askerlikle ilgili bir soru üzerine henüz Komisyon’a gelen bir çalışma olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Milli Savunma Bakanı’nın bedelli askerlikle ilgili bir beyanatı oldu. Daha önceden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Bedelli askerlik düşünülebilir’ şeklinde bir ifadesi oldu. Bu ifade üzerine Milli Savunma Bakanlığı’nda bir çalışma başlatıldı. TBMM tatile girdiği için şu anda yapılacak bir şey yok. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki çalışmanın da inanıyorum ki şu anda Genelkurmay Başkanlığı ile temas halindeler. Konuyla ilgili birtakım tespitler yapıldı ve ihtiyaçlar belirlendi. Bunların TBMM açıldıktan sonra gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.”

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