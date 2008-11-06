'Bedelli askerlik gündemde yok'

Bedelli askerlik uygulamasının yürürlüğe konulmasını bekleyenlere Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'den kötü haber geldi.



Gönül, sendikaların ekonomik krize çare olarak gündeme getirdiği bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını söyledi. Bakan Gönül, Bursa Valisi Şahabettin Harput'u ziyaretinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevapladı. Bedelli askerliğin gerçekleşebilmesi için Genelkurmay'ın mevcut asker sayısının ihtiyacı karşıladığına kanaat getirmesi ve 'daha fazla askere ihtiyacımız yok' demesi gerektiğini vurguladı. 2003 yılında askerlik süresinin önemli ölçüde kısaldığını belirten Gönül, "Zannediyorum hiçbir şekilde, celp dönemlerindeki talebin ihtiyacı karşılaması söz konusu değildir. Bu nedenle bedelli askerlik gündeme gelemez.'' dedi. Milli Savunma Bakanı, Güneydoğu'daki olaylarda çocukların kullanılmasına ilişkin sorularla da karşılaştı. Terörle mücadelenin güvenlik kuvvetleri tarafından başarıyla yürütüldüğünü anlatan Gönül, şöyle konuştu: "Bu mücadelenin en temel unsurlarından biri, teröristle halkın birbirine karıştırılmamasıdır. Bu nedenle fevkalade hassasiyet gösterilmektedir. Şimdiye kadar gösterilen bu hassasiyet bundan sonra da devam edecektir. Güvenlik kuvvetlerinin hedefi terör ve terörizmdir. Yoksa halkla herhangi bir problem, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de, Silahlı Kuvvetler'in de, güvenlik kuvvetlerinin de yoktur.''



