Bedelli askerlik farkını AİHM'e taşıdı

Bedelli askerlik için 2011’de 30 bin TL ödeyen avukat Baran Doğan, 10 Aralık 2014’te çıkarılan yasa ile bedelli askerlik bedelinin 18 bin TL olarak belirlenmesi üzerine açtığı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. Doğan, şahsından fazla alındığını iddia ettiği 12 bin lirayı faizi ile birlikte talep etti.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre, avukat Baran Doğan, 2011’de bedelli asker için 30 bin TL ödedi. Dört yıl sonra 10 Aralık 2014’te çıkartılan yasa ile bedelli askerliğin 18 bin TL olarak belirlenmesi üzerine Doğan bu farkın peşine düştü.

Milli Savunma Bakanlığı’na başvurarak kendisinden fazladan alındığını öne sürdüğü 12 bin TL’nin iade edilmesini isteyen Doğan’ın bu talebi sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.

Bunun üzerine Doğan, geçen yıl AİHM’ye başvurdu. Doğan tarafından AİHM’ye verilen dilekçede, “Şahsımdan fazladan alınan 12 bin TL’nin hukuki eşitlik ilkesi çerçevesinde yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesini talep ederim” denildi.