Bedelli askerlik en geç çarşamba Meclis'te

T24- CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, bedelli askerlik ile ilgili teklifin yarın akşam ya da en geç Çarşamba günü TBMM Başkanlığı’na verileceğini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi, çeşitli alternatifler üzerinde durduklarını belirterek, “Yarın akşam ya da en geç Çarşamba sabahı hazır olur” dedi.

Teklifde yer alacak düzenlemenin bir defaya mahsus olacağını belirten Hamzaçebi, “Teklif birikimi eritmeye yönelik olacak. Yaş sınırlaması olacak. Belirli bir yaşın üzerindekiler yararlanacak” dedi.

CHP Grup Başkanvekili, teklifin sadece bedelli askerlik ile ilgili olacağını, askerlik süresi ile ilgili bir düzenlemenin yer almayacağını da söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bedelli açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlediği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde askerliği dokuz aya indireceklerini belirterek, "Askerlik, aşamalı olarak altı aya inecek. Ne yapıyoruz askerde? Daha küçük ama daha profesyonel bir ordu olacak," diye ekledi.

Konuşmasının başında, Japonya’da yaşanan deprem felaketi dolayısıyla Japon halkının acılarını paylaştıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda yapmayı planladıklarını anlattı.

"Bedelli askerlik için talimat verdim"

Bedelli askerlik konusunu kendilerinin gündeme getirdiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir sefere mahsus olmak üzere bedelli askerlik konusunda arkadaşlarıma talimat verdim. ‘Kanun teklifini verin’ diye. AKP güveniyorsan, sen de destek ver. Bunu çıkaracağız," dedi.

"Askerlik dokuz aya inecek"

Kılıçdaroğlu askerlik süresini dokuz aya indireceklerini de belirterek, "Aşamalı olarak altı aya inecek. Ne yapıyoruz askerde? Daha küçük ama daha profesyonel bir ordu olacak. Çocuğumuz üniversitede okurken yaz tatillerinde askerlik yapacak. Mezun olduğu zaman artık askerlik problem olmayacak. Arzu eden gençlere, askerliği 18 yaşından başlatacağız. Orduyu da terörle mücadelenin dışına çıkaracağız," diye konuştu.

Şahin: Bana henüz gelmedi

TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin kendisine henüz böyle bir teklif gelmediğini ancak seçimler yaklaşırken buna benzer teklifler olabileceğini söyledi.