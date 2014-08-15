'Bedelli askerlik çıkıyor, az kaldı'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, “Çıkıyor, az kaldı” diyerek, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevi sırasında ele alınacak ilk konular arasında bedelli askerliğin de bulunduğunu söyledi.

Son düzenlemenin ardından bugüne kadar bedelli konusunda hep, “Kesinlikle bir çalışmamız yok” açıklaması yapan hükümetten bu kez farklı ses yükseldi. Bu konudaki işareti 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Tayyip Erdoğan verdi.

Erdoğan, seçimlerden iki gün önce katıldığı televizyon programında, “Bunu hiç sıkıştırmayalım. Şu seçimleri bir atlatalım. Biz bu noktada atılması gereken ne adım varsa atarız. Atacağız. Buradan gelecek para falan önemli değil. Biz bedelli askerlik bekleyen kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıyı biliyoruz. Bunları aşmaları için de gerekenler yapılır. Genelkurmayımızla bu konuyu görüşüp ne adım atılacaksa bunu gerçekleştiririz. Burada tabii Genelkurmay’ın vereceği rapor önemli” dedi.

Erdoğan’ın bu açıklamasıyla umutlanan bedelli askerlik bekleyenlere bir başka müjdeli haber de Yılmaz’dan geldi. Yılmaz, seçimlerden iki gün sonra Meclis kulisinde sohbet ettiği gazetecilere, “Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından ele alınacak ilk konular arasında bedelli askerlik var” dedi. Yılmaz, aynı akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’nde verdiği resepsiyonda ise bu yöndeki soruları, “Çıkıyor, az kaldı bekleyin” diye yanıtladı.

Bu açıklamalar kulislerde, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığındaki ilk işlerinden birinin bedelli askerlik konusu olacağı ve bu konuda süratle bir adım atılabileceği şeklinde yorumlandı.

1 ay önce yok demişti

Yılmaz, bir ay önce, 8 Temmuz’da Meclis’te gazetecilerin, “Yeni bir bedelli askerlik çalışması var mı?” sorusunu, “Tek kelimeyle yok. Türkiye için en uygun sistemin böyle karma sistem olduğunu düşünüyoruz. Üçte biri profesyonel gerisi de böyle... Kesinlikle bir bedelli çalışmamız yok” diye yanıtlamıştı.

Yılmaz, 1 Ağustos’ta Sivas’ta Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda ise “Sayın Başbakanımızın sözüne ne bir kelime ekleyecek ne de bir kelime çıkaracak durumum var. Sayın Başbakanım şunu söyledi, ‘Biz yeni dönemde milletin taleplerine bakar, inceler değerlendiririz ve bu doğrultuda bir bedelliye ihtiyaç var mı yok mu? Değerlendiririz onun üzerine ihtiyaç varsa böyle bir düzenleme yapılır ihtiyaç yoksa bir düzenleme yapılmaz’ diye bir açıklama yaptı” demişti.

Yılmaz, son bedelli düzenlemesinden yararlananların sayısını da 70 bin 179 olarak açıkladı. Yılmaz, düzenleme getirildiğinde bedelliden yararlanacakların sayısını da 469 bin 850 olarak verdi. 2 milyar liranın üzerinde de bir gelirin elde edildiği bu düzenlemeden yararlananların sayısının beklentiyi karşılamamasının ise hem yararlanmak için 30 yaştan gün alınması koşulunun getirilmesi, hem de bedelin 30 bin lira olarak belirlenmesinin etkili olduğu savunuldu. Kulislerde, bu kez hem yaşın hem de bedelin aşağı çekilebileceği öne sürülüyor. Yeni bir bedelli askerlik düzenlemesine gidilmesi halinde bedelin 20 bin lira civarında belirlenebileceğinden söz ediliyor.