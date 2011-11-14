Bedelli askerlik bugün masada

T24 -

Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek iki taslakta yaş sınırı için 25, 28, 30, 35 ve üzeri olmak üzere 4 farklı seçenek belirlendiği kulislerde dillendiriliyor. Diğer taraftan bedel tutarı için de 5 binden 25 bin Euro’ya kadar değişik seçeneklerin hazırlandığı, yaş gruplarına farklı bedeller uygulanması özellikle 40 yaş üzerine daha yüksel bedel getirilmesinin gündemde olduğu da yine kulislerde konuşuluyor.Hükümetin maddi durumu uygun olmayan yükümlüler için de seçenekler hazırladığı da ifade ediliyor. Bu kapsamda devlet kurumlarında çalışarak bedelin bu çalışma karşılığında taksitle ödenmesi seçeneğinin yer aldığı belirtiliyor. Vatan gazetesinin haberine göre, bedelli askerlikten yaklaşık 2,5 milyar lira gelir elde edilecek. Geçmiş yıllardaki tecrübeler ışığında bedelliden yaklaşık 100 bin civarında kişinin yararlanmasını beklediklerini aktaran aynı yetkili, “Ücret konusunu da henüz netleştirmedik. Doların seviyesi de bunda etkili olacak. 10-15 bin dolar arasında bir rakam ya da 10 bin Euro gibi bir formül üzerinde hesaplamalarımızı yapıyoruz” dedi.