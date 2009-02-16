Bedelli askerlik bekleyenler site açtı

150 bin kişi

b eklemede

En az 1.6 milyar dolar



Bakan Vecdi Gönül ‘Bedelli söz konusu değil’ demişti

İşini kaybeden ya da iş bulmakta zorlananların krizi fırsata çevirmek için bir an önce vatani görevlerini yerine getirmek istemeleriyle artan askerlik başvurularından sonra bedelli askerlik isteyenler de harekete geçti. Krizde mevcut işini kaybetmek istemeyen 5 binden fazla kişi www.bedelliaskerlik2009.net (.com) adlı internet sitesinde bir araya gelerek ‘bedelli askerlik’ talebinde bulunuyorlar. star’ı arayan internet sitesinin üyeleri oluşumlarını anlatırken ‘Binlerce genciz. Tek istediğimiz işimizi kaybetmemek. Sadece ailemize bakabilmek, istihdam sağlayabilmek, vergi verebilmek için bedelli askerlik istiyoruz’ dediler.Hükümetin çıkaracağı bedelli askerliğin bedeliyle ilgili olarak da 5-7.5 bin Euro’yu gözden çıkarabileceklerini kaydeden oluşumun üyeleri ‘Burada bedel belirlenirken herkesin ödeyebileceği makul bir seviye olmalı. Bedel ne kadar düşük olursa başvuru da o kadar fazla olur’ diye konuştular. En son çıkarılan bedelli askerlikte 15 bin mark ödendiğini hatırlatan oluşumun üyeleri o tarihte 71 bin kişinin bedelli askerliğe başvurduğunu, şimdi çıkması durumunda sayının 150 bini aşabileceğini kaydetti.Internet sitesinde de bedelli askerliğin ülke ekonomisine katkısına yer verildi. Bedelli askerliği isteyenlerin çarpıcı hesaplamaları şöyle: ‘Bedelli askerlik için yapılan bir ekonomik çalışmada 100 bin kişi için ekonomiye kazandırdığı meblağ bu kişilerin hepsinin asgari ücret aldığı göz önüne alınarak sigortaları ve TSK’nın er/yedek subay başına harcadığı maliyet de dikkate alınarak yaklaşık 1.6 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bu kişilerin yüksek bir kısmının kariyerli olduğu düşünüldüğünde bu miktarın 100 bin kişi için 5.4 milyar dolar olabileceği düşünülmektedir.’Bedelli askerlik bekleyenler geçen yıl kasım ayında sendikalardan destek almıştı. Geçen yıl kasım ayı başında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan sendikalardan bedelli askerlikle ilgili teklif gelmişti. Memur-Sen raporunda, ‘Bedelli askerlik uygulaması yeniden gündeme alınmalıdır’ teklifi yaptıktan kısa süre sonra Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ‘Bedelli askerliğin gündeme gelmesi söz konusu değildir’ açıklamasını yapmıştı.