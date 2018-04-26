Bedelli askerlik AKP MKYK'da oylanmış

AKP'nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında bedelli askerlik konusunun gündeme geldiği ve oylama yapıldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, karşı çıkanların çoğunlukta olduğu oylamanın ardından, “Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” diyerek tartışmaya son verdiği aktarıldı. MKYK'da konuşulan başka bir konunun da AKP’de 4’ü bakan 22 milletvekili ile 100’ü aşkın belediye başkanının adaylığı önünde engel oluşturan 3 dönem kuralının esnetilmesi oldu.

AKP kaynakları, 3 dönem kuralının, bölgelerinde sevilip tutulan ve yeni dönemde Meclis’te ya da belediyede olmasında yarar görülenler için esnetileceği bilgisini verdi.

TIKALYIN - AKP'de 3 dönem kuralının esnetilmesi gündemde

Bu kurala takılanlar arasında bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık ve Lütfi Elvan ve eski bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra Meclis Başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı ile Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Cevdet Yılmaz, komisyon başkanları Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya ve Sadi Bilgiç de var. Milletvekilleri Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Erdem ve Sabahattin Karakelle de bu kurala takılıyor.

Kulislerde, bu isimlerden bazılarının bakanlık, bazılarının da milletvekilliği için düşünülebileceği belirtilirken, bazı isimlerin ise yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nda danışman olarak görevlendirilebileceğinden söz ediliyor.

Kimse işaret beklemesin

Kulislerde, yasama ile yürütmeyi ayırarak bakanların Meclis dışından atanmaları kuralını getiren yeni sistemin, bakanların yanı sıra bakanlık beklentisinde olan bazı milletvekillerinde, adaylık başvurusu yapıp yapmama konusunda tereddüt yarattığı da konuşuluyor. Bu konuda oluşan işaret beklentilerine ise Erdoğan toplantıda, “Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi iradesiyle kararını versin” mesajıyla yanıt verdi. Bakanlık için düşünülenlerden aday olmamalarının isteneceği belirtilirken, kulislerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adları geçiyor.

MKYK’da bedelliye oy çokluğuyla ret

Hürriyet'te yer alan habere göre AK Parti MKYK’da bedelli askerlik konusu da gündeme geldi. Bazı MKYK üyelerinin konuyu gündeme getirip, “Büyük beklenti var” denilen bedelli askerlikle ilgili olarak Erdoğan da, “Bize de talepler geliyor” dedi. Erdoğan’ın, “Siz ne düşünüyorsunuz” demesi üzerine söz alan bazı MKYK üyeleri görüş bildirdi. “Büyük beklenti oluşturan bu talebin karşılanmasını” isteyenlerin yanı sıra Suriye’deki operasyonların sürdüğü bir dönemde bedelli askerlik uygulamasının getirilmesinin doğru olmayacağını ve tepkiyle karşılanacağını söyleyenler de oldu. Birçok üye de görüş bildirmek için söz talebinde bulununca Erdoğan, “Böyle olmayacak, kimler istiyor, kimler istemiyor” diyerek oylama yaptırdı.

Erdoğan, karşı çıkanların çoğunlukta olduğu oylamanın ardından da, “Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam” diyerek tartışmaya son verdi.