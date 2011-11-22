Bedelli askerlik 30 bin lira

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının detaylarını açıkladı. Tasarıya göre dövizli askerlik uygulamasından yararlanma hakkına sahip olanlar, yaş sınırı ve temel askerlik hizmeti olmaksızın 10 bin Euro karşılığı askerlik hizmetini yapmış sayılacak. Bedelli askerlik uygulaması ise yasanın yürürlülük tarihinde 30 yaşından gün almış olanları kapsayacak. Yasadan yararlanmak isteyenler 30 bin lira karşılığı temel askerlik hizmeti de yapmayacak. Tasarıya göre ödemenin yarısı peşin yarısı da 6 ay içinde olmak üzere ödenebilecek.



İşte Başbakan Erdoğan'ın seçim öncesi 'bedelli' yorumu: Parası olan var olmayan var, ben bu yükün altına giremem!



Bakan Yılmaz: Taksitini ödemeyen askerliğini yapacak



İşte ‘bedelli’ için bankaların faiz oranları ve vadeleri



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili detayları açıklamadan önce bazı kışla isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili bilgi verdi.

"Bazı kışla isimleri acı hatıraları diri tutmaktan şikayet konusu oluyordu. Bunun başında da Mustafa Muğlalı adının bir kışlaya verilmiş olması geliyordu. Muğlalı ismi bu kışladan kaldırıldı. Milletimizi rencide eden bu uygulamaya son verildi. 15 Kasım'dan itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 34, jandarmada ise 31 kışlanın ismi değiştirildi."

Başbakan Erdoğan bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bedelli askerlik 9 yıl boyunca bizim gündemimizde oldu. Bu konuda şartların oluşmasını dikkatle gözledik. Bunun ilgili kurumlarla istişaresini hep yaptık. Asker sayımızı dikkate aldık. Bu tasarıyı hazırlamamız uzun bir çalışmanın neticesidir. Uygun ortamın uygun şartların oluşmasını bekledik.

Bizim bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili iki hedefimiz var. Birincisi bakaya sayısı ciddi artışı gidermek. ikincisi ise bedelli askerlik kanununyla çok önemli bazı hızmet ve destekleri gerçekleştiriceğiz.

Bedelli askerlik uygulamasından elde edilecek gelirili şehit yakınları, gazileri, TSK’ya mensup vazife malullerinin yardımına yönelik finansmanı için kullanacağız.

Öngördüğümüz yaş sınırı ile askerlik ve güvenlik hizmetleri nin aksamasına asla izin vermiyoruz.

Oturma ve çalışma izninine sahip olarak yabancı ülkelerde bulunanlar yaşları ne olursa olsun 10 bin euro karşılığında askerlik hizmetini yapmış sayılacak.



Bedelli askerlik uygulamasında yasanın resmi gazetede yayınlandığı gün 30 yaşından gün almış olanlar bedelli askerliğe hak kazanacaklar. Bedelli askerlik uygulamasının karşılığı 30 bin lira olacak. Yarısı peşin yarısı 6 ay içinde temel askerlik hizmeti almayacaklar…..



