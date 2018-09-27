Bedelli askerlik 3. celp yerleri açıklandı

Bedelli askerlikten faydalanacakların üçüncü celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek.

28 Ağustos'ta açıklanan ilk celp dönemi ve 6 Eylül'de açıklanan ikinci celp döneminin ardından bugün üçüncü celp dönemi E Devlet ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama sayfasından açıklandı.

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile "www.asal.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.