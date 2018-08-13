Bedelli askerliğe yoğun ilgi: Başvuru sayısı 400 bini aşabilir

Bedelli askerlik için başvuranların sayısı merak edilirken, 10 Ağustos itibariyle bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısının 290 bini aşarak rekora koştuğu öğrenildi.

İlk iki günde yaklaşık 200 bin'e ulaşan başvuru sayısı, başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlandığı önceki gün itibariyle bir önceki düzenlemeden yararlananların üstüne çıktı.

290 bini aştı

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün, AKP ve Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, 10 Ağustos itibarıyla bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısı 290 bin'i aştı.

400 bini aşabilir

"Başvuru sayısı ilk haftada, bir önceki bedelli uygulamasından yararlananların üstüne çıkmış durumda" vurgulamasını yapan AKP'li isimler, gösterilen yoğun ilgi çerçevesinde 3 Kasım 2018'e kadar devam edecek başvuru sürecinin sonunda bu rakamın 400 bin başvuru beklentisinin de üstüne çıkabileceğine işaret ettiler.

Bu arada döviz piyasasındaki dalgalanma, dövizli askerlikten yararlanacakların lehine bir tablo oluşturdu. Düzenleme uyarınca, askerlik şubeleri/yurt dışı temsilcilikleri veya e-devletüzerinden yaptıkları başvuruları onaylanan yükümlülerin 15 bin TL veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak açıklanan ilgili banka hesaplarına peşin olarak yatırıp, dekontlarını yine askerlik şubelerine ve dış temsilciliklere teslim etmesi gerekiyor.