Bedelli askerliğe başvuru sayısı yarım milyona yaklaştı

3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek olan bedelli askerlik başvurularında sayının 450 bine yaklaştığı bildirildi.

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlik başvuruları rekora imza attı. 3 Ağustos'ta başlayan ve 3 Kasım'da sona erecek bedelli askerlik başvurularında sayının 450 bine yaklaştığı öğrenildi.

1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlanmıştı.

21 günlük eğitim

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar.

1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73 ve 2014’te de 203 bin 824 kişi askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmıştı.