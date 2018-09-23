Bedelli askerlere kadına şiddetle mücadele semineri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) iş birliğinde, bedelli askerlik yapacaklara 21 günlük temel askerlik eğitimi kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele seminerleri verilecek.

Hürriyet'in haberine göre, seminer kapsamında erken yaşta zorla evlilikler de anlatılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

“Bu yılın başından bu yana kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi ve farkındalığının arttırılması amacıyla 81 ilde ‘kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri’ ile 25 binin üzerinde kamu görevlisine ulaşıldı. Kadına ve çocuklara yönelik saldırılar insanlık suçudur. Bu nedenle kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında geniş bir yelpazede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farkındalık arttırma faaliyetleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı ile 21 günlük temel askerlik eğitimi alacak 500 binin üzerinde ere ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri’ verilmesi konusunda mutabakata vardık.”