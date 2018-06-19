"Bedava köprünün faturası 53.7 milyon lirayı buluyor"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayram'ı tatili için Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri'nin bedava olabileceğini açıklamasının ardından köprülerin geçiş ücreti yeniden gündeme geldi. İki köprüden 9 günlük tatil için ödenmesi gereken toplam ücret 41 milyon 920 bin 650 lira olduu bildirilirken, günlük 68 bin 500 araç garantisi bulunan Avrasya Tüneli’nin 9 günlük 11 milyon 836 bin 800 liralık faturası da hesaba katıldığında 3 projenin Kurban Bayramı’nda ücretsiz kullanılmasının maliyeti 53 milyon 757 bin 450 liraya çıkıtığı belitildi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin “Bayramda Süleyman Demirel'in, Turgut Özal'ın yaptırdığı köprülerden bedava geçiyorsunuz, Erdoğan'ın yaptırdığı köprüden parayla” sözü üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda köprülerin bedava olabileceğini açıkladı. Erdoğan, İnce'ye cevaben, “Haklı da olabilirsin. İnşallah, bir dahaki bayrama, ona da ayrı bir formülle, inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem” ifadelerini kullanmıştı.

Kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri ile Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretleri sık sık kamuoyunun gündemine geliyor. Bu projeler için devletin verdiği günlük araç geçiş garantisi bulunuyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Osmangazi Köprüsü'nden günlük geçiş garantisi 40 bin araç. Araç geçiş ücretinin 71.75 TL olduğu köprüden, 40 bin araç için ödenmesi gereken günlük ücret 2 milyon 870 bin TL. 21 Ağustos Salı ile 24 Ağustos Cuma günleri arasındaki 4 günlük Kurban Bayramı'nın, geçmiş bayramlarda olduğu gibi hafta sonlarının da birleştirilmesi ile 9 günlük resmi tatile çıkarılması bekleniyor. 9 günlük tatilde Osmangazi Köprüsü'nün faturası 25 milyon 830 bin TL'ye çıkıyor.

Geçiş ücreti 13.05 TL olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden garanti edilen araç sayısı ise 137 bin. Günlük 1 milyon 787 bin 850 TL garanti ödemesi olan bu köprüden Kurban Bayramı tatili için ödenmesi gereken tutar 16 milyon 90 bin 650 TL. Bu iki köprüden 9 günlük tatil için ödenmesi gereken toplam ücret 41 milyon 920 bin 650 TL. Günlük 68 bin 500 araç garantisi bulunan Avrasya Tüneli'nin 9 günlük 11 milyon 836 bin 800 TL'lik faturası da hesaba katıldığında 3 projenin Kurban Bayramı'nda ücretsiz kullanılmasının maliyeti 53 milyon 757 bin 450 TL'ye çıkıyor. Özel sektörün işlettiği otoyollar da hesaba katıldığında bu fatura daha da ağırlaşacak.