-BEDAVA KONUŞMA YIL SONUNA KADAR SÜRECEK İSTANBUL (A.A) - 30.07.2010 - Türk Telekom'un ev telefonundan akşamdan sabaha kadar bedava konuşma imkanı sunan ''7'den 7'ye Bedava'' kampanyasının yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar devam eden bu kampanyanın yanı sıra tarifelere özel kampanyaların da devam ettiği duyuruldu. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ev Avantaj Tarifesi müşterilerine yönelik, süresi eylül ayı sonuna kadar uzatılan ''Ev Avantaj Uluslararası 6,5 kuruş'' kampanyası, 1. Kademe uluslararası sabit telefon görüşmelerini dakikası tüm vergiler dahil 6,5 kuruştan yapma imkanı sunuyor. Yine eylül ayına kadar uzatılan ''Evden Cebi Aramanın En Ucuz Yolu'' kampanyası ev telefonundan cep telefonu yönüne tüm vergiler dahil dakikası 6,5 kuruştan arama yapma fırsatı sağlıyor. KlasikHatt da 7'den 7'ye Bedava Kampanyası'ndan yararlanabilen Türk Telekom tarifeleri arasında yer alıyor. KDV-ÖİV dahil 13,93 liralık yeni paket ücretiyle sunulmaya devam edilecek Klasik Hatt müşterileri '7'den 7'ye Bedava' kampanyasının yanı sıra cep telefonu aramalarını da akşam 7'den sabah 7'ye kadar yüzde 50 indirimli yapma fırsatından da yararlanıyorlar. ''