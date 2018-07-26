CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmasına tepki gösterdi. Erdoğdu, "Millete 'bedava kek' vaadiyle seçim kazananlar ekmeğe yüzde 15 zam yaptı" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu. Balcı'nın açıklamasının ardından CHP’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, sosyal medya hesabı Twitter'da şu paylaşım yaptı:

"Millete “bedava kek” vaadiyle seçim kazananlar ekmeğe %15 zam yaptı... İstanbul’da ekmek artık 1,5 TL’den satılacak... Bunlar daha iyi günlerimiz... Demokrasiye aç olan ülkelerde ekmeğe doyulmaz... Demokrasi ve hukuk yoksulluğu muhakkak ekonomik yoksulluğa dönüşür... Dönüşüyor"