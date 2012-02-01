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Ekonomi

BEDAŞ özelleştirmesi ANKARA (A.A)

01 Şubat 2012 12:20

-BEDAŞ özelleştirmesi ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) özelleştirmesinde kritik viraj aşılamadı. Özelleştirme İdaresi'nde 3. sıradaki teklif sahibi Park Holding'in, dün akşam saat 18.00'a kadar yatırması gereken ek teminatı yatırmadığı bildirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan yazılı açıklamada, BEDAŞ'ın devrine ilişkin olarak, teklif sahibinden gelen ek süre talebine istinaden, ÖİB tarafından, teklif sahibine, Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması için ek geçici teminatın dün akşam saat 18.00'a kadar ÖİB'e teslim edilmesi kaydıyla, 30 Mart 2012 tarihi saat 18:00'a kadar ek süre verildiği belirtildi. Teklif sahibi Park Holding tarafından, ek geçici teminatın dün akşam saat 18:00'a kadar ÖİB'e yatırılmadığı ifade edilen açıklamada, teklif sahibinin geçici teminatının idareye gelir kaydedildiği bildirildi. BEDAŞ'ın özelleştirme ihalesi 2010 yılında yapılmıştı. En yüksek teklifi Mehmet Karamehmet-Mehmet Kazancı tarafından kurulan MMEKA vermişti. Şirket, 2 milyar 990 milyon dolarlık bedelden önce, ödemesi gereken ek teminatı yatırmamış, bunun üzerine sıra ihalede en yüksek ikinci teklifi veren AKSA şirketine geçmişti. 2 milyar 750 milyon dolarla ihalede en yüksek 2. teklifi veren AKSA da ihaleye devam etmesi için gereken teminatı yatıramamıştı. Bunun üzerine sıra ihalede en yüksek 3. teklifi (2 milyar 496 milyon dolar) veren Turgay Ciner'in sahibi olduğu Park Holding'e geldi. Park Holding'in 49,9 milyon dolarlık geçiçi ek teminatı dün akşam saat 18.00'a kadar yatırması gerekiyordu.

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