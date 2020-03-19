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BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un pek çok ilçesinde 9 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak

19 Mart 2020 17:55

İstanbul'un birçok ilçesinde iki gün boyunca 9 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), planlı elektrik kesintilerinin listesini vatandaşlar ile paylaştı.

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