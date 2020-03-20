BEDAŞ dün duyurduğu elektrik kesintilerini erteledi

BEDAŞ dün duyurduğu İstanbul'un Avrupa yakasındda planlı elektrik kesintilerini ertelediğini açıkladı. BEDAŞ'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni tip Koronavirüs’ün yayılımının engellemesi amacı ile değerli vatandaşlarımızın kalabalık ortamlardan uzak durarak evde kaldığı, uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı bu dönemde biz de BEDAŞ olarak planlı bakım ve yatırım çalışmalarımızı erteledik. Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında 21 Mart Cumartesi gününden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’ndaki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmaları ertelenmiştir."

BEDAŞ'ın dün duyurduğu İstanbul'un çeşitli semtlerinde 9 saate varacak elektrik kesintilerine karşı sosyal medyada büyük bir tepki oluşmuştu.