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Dünya

Beckham'lı afrodizyak reklamı 'çakma' çıktı

Çin'de ünlü markaların korsan üretimlerinin ardından şimdi de korsan reklam filmleri gündeme geldi

23 Şubat 2009 02:00

Çin Halk Cumhuriyetinde kimi firmalar tarafından ünlü markaların korsan üretimlerinin ardından şimdi de reklam filmlerinde korsan üretimler gündeme geldi.

Viagra benzeri bir afrodizyak ilaç üreten firmanın, ünlü İngiliz oyuncu David Beckham'ın görüntüleriyle hazırladığı korsan reklam filminin bazı Çin televizyonlarında kullanıldığı belirtildi. İtalya'daki günlük gazetelerden La Repubblica'nın haberine göre, Beckham eşi Victoria ile birlikte reklam malzemesi olarak kullanıldı.

La Repubblica'daki haberde, Viagra benzeri ilacı üreten Çinli firma yetkililerinin, "Bizim için önemli olan reklam filminin, Çin'deki makamlardan gerekli onayı almış olmasıdır. Film, televizyon izleyicileri arasında büyük ilgi gördü" dedikleri de belirtildi.

Firmanın, aynı ürünün reklamı için aynı yöntemle hazırladığı bir diğer korsan reklam filminde ise Keanu Reeves ve Sean Connery'in görüntülerini kullanmış olduğu kaydedildi.

Beckham'ın görüntüsü, Çin'de daha önce de bir başka firma tarafından korsan olarak kullanılmıştı. 

Çin'deki reklamlarda Beckham'ın görüntüsünün arkasından konuşan ses, "Nasıl güçlü kaldığımı ve sahada nasıl koştuğumu bilmek istiyor musunuz? USA Selikon kapsüllerinin bana büyük yardımı dokunuyor. Victoria'yı tatmin edebilmemin ardındaki gizli silah da budur" diyor.

Sean Connery ve Keanu Reeves de benzer şekillerde 'konuşturuluyor'. Connery, "Bu ilaç sayesinde James Bond olarak hep 25 yaşımda kalıyorum" diyor.

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