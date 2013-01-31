Beckham'ın transfer parası yardım kuruluşlarına gidecek

David Beckham, Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalarken futbol dünyasında eşine az rastlanır bir harekette bulundu. Beckham, Fransız ekibinden kazanacağı parayı çocuklar için çalışan yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi.



Hürriyet'in haberine göre, Beckham, "Paris’i tercih etme nedenlerimden biri çok özel. Burada herhangi bir para kazanmayacağım. Çocuklar ve yardım kuruluşlarına olan tutkumu biliyorsunuz. Kulüp de benimle aynı görüşteydi. Bunun gibi hiçbir şeyin daha önce gerçekleştiğini düşünmüyorum" dedi.