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Spor

Beckham'ın transfer parası yardım kuruluşlarına gidecek

David Beckham PSG transferinden alacağı parayı bağışlayacağını açıkladı

31 Ocak 2013 22:45

David Beckham, Paris Saint-Germain ile sözleşme imzalarken futbol dünyasında eşine az rastlanır bir harekette bulundu. Beckham, Fransız ekibinden kazanacağı parayı çocuklar için çalışan yardım kuruluşlarına bağışlayacağını söyledi. 

Hürriyet'in haberine göre, Beckham, "Paris’i tercih etme nedenlerimden biri çok özel. Burada herhangi bir para kazanmayacağım. Çocuklar ve yardım kuruluşlarına olan tutkumu biliyorsunuz. Kulüp de benimle aynı görüşteydi. Bunun gibi hiçbir şeyin daha önce gerçekleştiğini düşünmüyorum" dedi.

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