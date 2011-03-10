T24 LogoT24 Logo
Dünya

BECKHAM'IN EVLERİNE TÜRK SERAMİĞİ LONDRA (A.A)

10 Mart 2011 12:18

-BECKHAM'IN EVLERİNE TÜRK SERAMİĞİ LONDRA (A.A) - 10.03.2011 - Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'ın İngiltere ve Fransa'da bulunan evleri Türk seramikleriyle güzelleşti. Başkent Londra'da 2003 yılından bu yana kardeşiyle birlikte Türk doğal taş ve seramik ticareti yapan "Stonecrest Marble" adlı şirketin sahibi Murat Yurtseven, David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın evlerinde Türk seramiklerini tercih ettiğini söyledi. Beckham ailesinin kendilerini bir müşterileri aracılığıyla bulduğunu belirten Yurtseven, "Fransa'da birkaç yıl önce ev almışlardı. O evin yüzme havuzunu bizim Antalya'dan getirdiğimiz seramikle yaptık ve gayet şık oldu" dedi. David Beckham'ın Türk seramiklerinden çok memnun kaldığını anlatan Yurtseven, ünlü futbolcunun Londra'nın kuzeyindeki evinin mutfağını da yine Türk seramiklerinden yaptırdığını kaydetti. İngiliz oyuncunun mağazalarını ziyaret ettiğini de ifade eden Yurtseven, şöyle konuştu: "O zaman İspanya'da oynuyordu. Geleceğini tahmin etmiyordum, şaşırdım. Ödemeyi yaparken de not yazdı, teşekkür etti. Çok sıcak kanlı. Çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu, Türklerin sıcak kanlı olduğunu söyledi. Gayet iyi bir diyalog yaşadık."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24