-BECKHAM'IN EVLERİNE TÜRK SERAMİĞİ LONDRA (A.A) - 10.03.2011 - Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'ın İngiltere ve Fransa'da bulunan evleri Türk seramikleriyle güzelleşti. Başkent Londra'da 2003 yılından bu yana kardeşiyle birlikte Türk doğal taş ve seramik ticareti yapan "Stonecrest Marble" adlı şirketin sahibi Murat Yurtseven, David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın evlerinde Türk seramiklerini tercih ettiğini söyledi. Beckham ailesinin kendilerini bir müşterileri aracılığıyla bulduğunu belirten Yurtseven, "Fransa'da birkaç yıl önce ev almışlardı. O evin yüzme havuzunu bizim Antalya'dan getirdiğimiz seramikle yaptık ve gayet şık oldu" dedi. David Beckham'ın Türk seramiklerinden çok memnun kaldığını anlatan Yurtseven, ünlü futbolcunun Londra'nın kuzeyindeki evinin mutfağını da yine Türk seramiklerinden yaptırdığını kaydetti. İngiliz oyuncunun mağazalarını ziyaret ettiğini de ifade eden Yurtseven, şöyle konuştu: "O zaman İspanya'da oynuyordu. Geleceğini tahmin etmiyordum, şaşırdım. Ödemeyi yaparken de not yazdı, teşekkür etti. Çok sıcak kanlı. Çok sayıda Türk arkadaşı olduğunu, Türklerin sıcak kanlı olduğunu söyledi. Gayet iyi bir diyalog yaşadık."