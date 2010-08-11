-BECKHAM'IN ANTRENMANA ÇIKMASI BEKLENİYOR CALIFORNIA (A.A) - 11.08.2010 - ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında forma giyen İngiliz futbolcu David Beckham'ın, bugün takımıyla kısa bir süre antrenmana çıkması bekleniyor. Aşil tendonundan ameliyat olduktan sonra 6 ay istirahat etmesi istenen David Beckham, kısa süreliğine de olsa bugün takımıyla ilk antrenmanına çıkacak. Milan'da kiralık oynadığı sırada sakatlanan ve 14 Mart'ta ameliyat olan 35 yaşındaki futbolcu, 2010 Dünya Kupası'nda da bu nedenle milli takım formasını giyememiş ancak İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Fabio Capello'un isteği ile kupada teknik ekibin içinde yer almıştı. Beckham, sakatlığı nedeniyle Los Angeles Galaxy'de bu sezon forma giyemedi. ABD Major Lig'in normal sezonu 24 Ekim'de sona eriyor.