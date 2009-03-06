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Spor

Beckham muradına erdi

Milan ile Los Angeles Galaxy takımları, David Beckham'ı yıl sonuna kadar paylaşma konusunda anlaşma sağladı.

06 Mart 2009 02:00


Milan ile Los Angeles Galaxy takımları, David Beckham'ı yıl sonuna kadar paylaşma konusunda anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre Beckham, Haziran ayına kadar Milan forması giyecek ve Temmuz ayında ABD'ye gidecek.

Kendisine yeniden İngiltere Milli Takımı'nda yer bulmak isteyen Beckham, ocak ayında Milan ile iki aylık kiralık kontrat imzalamıştı.

9 Mart'ta Los Angeles Galaxy'e geri dönmesi gereken İngiliz yıldız, italyan ekibinde kimsenin beklemediği kadar iyi bir performans sergileyerek taraftarın gönlünü fethedince, Milan yönetimi Beckham'ı takımda tutmak için harekete geçti.

Uzun pazarlıkların ardından, Milan ve Galaxy kulüpleri Beckham'ı sezon sonuna kadar paylaşma konusunda anlaştı.

Anlaşmaya göre ünlü futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Milan forması giymeye devam edecek. Temmuz ayından itibaren ise Amerikan Futbol Ligi'nin ikinci yarısında Galaxy adına mücadele edecek. Beckham, ABD'de futbol sezonu kapandıktan sonra ise yeniden Milan'ın yolunu tutacak.

Beckham'ın galaxy ile olan anlaşmasında, Kasım 2009'dan itibaren sözleşmesini feshetmesine olanak sağlayacak bir madde bulunuyor. İngiliz yıldızın bu maddeyi işletmek için Galaxy'ye cebinden 7 milyon dolar ödeyeceği tahmin ediliyor.

Beckham, Milan ile kiralık kontratını uzatması karşılığında, Galaxy'den bu sezon alacaklarından da önemli miktarda kesintiye gitmiş oldu.

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