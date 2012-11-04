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Spor

Beckham 'moda' için LA Galaxy'yi bırakacak

37 yaşındaki futbolcu David Beckham'ın, futbol takımı LA Galaxy ile 31 Aralık'ta sona erecek kontratını yenilemesi beklenmiyor

04 Kasım 2012 13:15

Ünlü futbolcu David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın moda kariyerine New York'ta devam etmek istemesi nedeniyle futbol takımı LA Galaxy'yi bırakmaya hazırlanıyor.
 
37 yaşındaki futbolcu David Beckham'ın, futbol takımı LA Galaxy ile 31 Aralık'ta sona erecek kontratını yenilemesi beklenmiyor.

Eşi Victoria Beckham'ın moda kariyerine New York'ta devam etmek istemesi nedeniyle takımdan ayrılamaya hazırlanan David Beckham, futbolu bırakmayı ise düşünmüyor.

Daily Mail'in haberine göre; Victoria Beckham'ın kariyerinin yanı sıra çocukları Brooklyn (13), Romeo (10), Cruz (7) ve 16 aylık kızları Harper'ın eğitimi için de böyle bir karar alan çift, New York'taki okullara bakmaya başladı.

Çift, David Beckham'ın 2007 yılında Real Madrid'den ayrılmasından bu yana Los Angeles'ta yaşıyor.

Çiftin sözcüsü ise "ABD'ye geldiklerinden bu yana taşınacaklarına dair söylentiler çıkıyor" dedi.

Victoria Beckham'ın sözcüsü de çiftin Los Angeles'ta mutlu olduklarını söyledi.

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