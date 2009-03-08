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Spor

Beckham Milan'da kaldı

Milan'da bir süredir gündemi meşgul eden Beckham sorunu çözüldü.

08 Mart 2009 02:00


Milan'da bir süredir gündemi meşgul eden Beckham sorunu çözüldü. İtalyan kulübü, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımıyla İngiliz yıldızın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaştı.

ABD'nin Los Angeles Galaxy takımından AC Milan'a kiralanan İngiliz futbolcu David Beckham'ın, sezon sonuna bu takımda kiralık olarak oynayacağı kesinleşti.

AC Milan'daki durumu bir türlü netleşmeyen yıldız futbolcu, REUTERS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD'deki kulübü ile AC Milan'ın anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiririrken, ''Gerçekten de bu rüya anlaşmayı gerçekleştirmiş olmalarından ötürü iki takımıma da minnettarım'' dedi.

Ailesinin de Los Angeles'te yaşamaya devam edecek olmaktan mutlu olduğunu belirten Beckham, bu yılki hedefinin, AC Milan'ın Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yer almasına, LA Galaxy'nin de MLS Kupası'nı almasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

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