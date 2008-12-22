

İtalyan futbol devi Milan, futbol dünyasının gelmiş geçmiş en çok tanınan süper yıldızlarından Beckham'ı kiralık futbolcu olarak renklerine bağladığını açıkladı.



Gösteriye dönen basın toplantısında Beckham 32 numaralı formasıyla uzun süre poz verdi.



Eşi Vicroria'nın da hazır bulunduğu basın toplantısında törende İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı LA Galaxy'nin yıldızı Beckham Milan'da 9 Mart'a kadar kiralık olarak kalacağı imzayı da attı.



Milan Asbaşkanı Adriano Galliani, "Kapımız Beckham için her zaman açık.. Dönemi fark etmez istediği zaman Milan'a döner hatta Milan'dan hiç ayrılmadan burada kalmaya devam edebilir" dedi.



İtalyanca konuşmaya çalışan Beckham "Milan'a katılmak bir rüya" dedi. İtalyancasının yetersiz olması nedeniyle özür dileyen ve hala öğrenme aşamasında olduğunu söyleyen 33 yaşındaki süper yıldız "Buona sera, kalbimden sizlere teşekkür ediyorum. İtalya'yı çok seviyorum. Ben dünyanın en büyük kulüplerinden birine katılabildiğim için çok şanslıyım. Beni çok onurlandırdınız. Başarımız için elimden geleni yapacağım. Burada hep birlikte çok eğleneceğiz" diye devam etti.