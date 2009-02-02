Beckham kalıcak gibi

AC Milan'ın Los Angeles Galaxy'den kiralamış olduğu İngiliz yıldız David Beckham'ın Milano'da kalma olasılığı güçlendi. Kırmızı-siyahlıların dün gece SS Lazio'yu kendi evinde 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada göz dolduran Beckham'ın, AC Milan'ın UEFA kadrosuna da dahil edildiği açıklandı.



Beckham'ın normal koşullarda 9 Mart 2009'da AC Milan macerasını tamamlayarak Los Angeles'a dönmesi gerekiyor. Ancak AC Milan yetkilileri, Beckham'ı bırakmak istemediklerini artık açıkça itiraf etmeye başladılar.



AC Milan Asbaşkanı Adriano Galliani, "Beckham'ı bırakmamak için elimizden geleni yapacağız. Maçlarda sergilediği performans beklentilerin çok üzerinde. Bu oyuncuya kesinlikle talibiz. Ama her şey, Los Angeles Galaxy'e bağlı" dedi.



Beckham'ı sürekli ilk 11'de sahaya süren Teknik Direktör Ancoletti de, İngiliz yıldızı AC Milan'ın asli oyuncuları arasında görmekten büyük mutluluk duyacağını belirtti.



Dünyaca ünlü Beckham, AC Milan'ın UEFA kadrosuna da dahil edilmesiyle ilgili olarak, "Bu, benim için sürpriz oldu. Sadece iki maç oynayabilecek olsam da çok sevinçliyim" dedi.



Beckham, dün gece oynanan SS Lazio maçında Pato'ya yaptığı mükemmel asist konusundaysa, "Benim işim topu doğru noktaya göndermekten ibaret. Ama Alexandre da mükemmel bir vuruş yaptı" diye konuştu.

