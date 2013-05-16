David Beckham da futbolu bırakıyor

İngiliz futbolundan bir yıldız daha kayıyor. Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson'un ardından İngiliz futbolcu David Beckham da, yıl sonu itibariyle futbolu bırakacağını açıkladı.

Fransız futbol takımı Paris Saint-German'da top koşturan İngiliz futbolcu David Beckham yıl sonunda profesyonel futbol hayatına son vereceğini söyledi.

38 yaşındaki İngiliz futbolcu kariyeri boyunca 115 kupa kazandı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, dört farklı ülkede şampiyonluk yaşayarak İngiliz futbolunda bir ilki başaran Beckham, "PSG bana oynama fırsatı verdiği için çok minettarım ancak futbol kariyerimi sona erdirmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum" dedi.

David Beckham yıllarca Manchester United futbol takımında oynadıktan sonra İspanyolların efsanevi takımı Real Madrid'e transfer olmuştu.

Beckham, Manchester United'da Alex Ferguson'un en gözde futbolcuları arasında yer alıyordu.