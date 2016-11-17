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Dünya
Deutsche Welle

Beck: Erdoğan muhaliflerine vize imkanı sunulmalı

Yeşiller Partisi Milletvekili Volker Beck Almanya’nın Türkiye’de hükümete muhalif kişilere vize vermesi gerektiğini söyledi. Almanya Kültür Bakanı ise Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlallerini sert bir eleştirdi.

17 Kasım 2016 21:43

Volker Beck, Almanya'nın Türkiye'de siyasi takibata uğrayanlara iltica hakkı tanımasının iyi ve doğru olmakla birlikte yeterli olmadığını söyledi.

Yeşiller Partisi Federal Meclis Grubu Göç Politikası Sözcüsü Volker Beck Almanya’ya yasal yoldan gelişler için başka imkanlar da tanınması gerektiğini belirtti. Beck mevcut yasaların gazetecilere ve araştırmacılara sorunsuz, hızlı bir biçimde çalışmalarını sürdürmek için oturum izni ve vize verilmesine imkân sağladığını söyledi. Yeşiller milletvekili Volker Beck bu sayede Almanya’ya gelenlerin korunmuş olacağını ve uzun bir iltica süreci yaşamadan siyasi faaliyetlerini sürdürebileceklerini belirtti.

Almanya Devlet Bakanı Michael Roth daha önce konuyla ilgili olarak "Almanya dünyaya açık bir ülke ve prensipte siyasi olarak takibata uğrayan herkese açık. Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilirler. Bu durum sadece gazeteciler için geçerli değil. İltica hukuku bunun için var" açıklaması yapmıştı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (BAMF) verilerine göre bu yıl Eylül ayına kadar Türkiye'den yapılan iltica başvurularının sayısı 3 bin 800'ü geçti. Geçen yılın tamamında Türkiye’den iltica başvurusu yapanların sayısı yaklaşık bin 800'dü.

Kültür Bakanı'ndan Avrupa'nın Türkiye politikasına eleştiri

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partili Kültür Bakanı Monika Grütters Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleri sert bir dille eleştirdi. Monika Grütters "Günün birinde orada demokrasi için ölüm çanları çalmaya başladığında bunun Türkiye'nin sınırlarının ötesine taşan etkileri olur“ diye konuştu.

Kültür Bakanı Grütters Avrupa değerler topluluğunun bu değerler için sorumluluk üstlenmediği takdirde inanırlığını ve gücünü de yitireceğini belirtti. Bakan Grütters "O nedenle NATO ve Avrupa Konseyi üyesi olan yakın bir partnerin demokratik temel hakları ayaklar altına almasını, hukuk devletini yürürlükten çıkarmasını, siyasi açıdan nahoş fikirleri şiddetle bastırmasını ve arka arkaya gazetecileri, sanatçıları ve muhalifleri tutuklamasını öylece kabullenemeyiz“ diye konuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, DPA / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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