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Spor

BECİROVİC: "ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM" İSTANBUL (A.A) 

05 Eylül 2010 23:59

-BECİROVİC: "ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM" İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası 2. turunda Avustralya'yı yenerek çeyrek finale yükselen Slovenya'da, tur atlamanın sevinci yaşanıyor. Slovenya Antrenörü Mehmed Becirovic, çeyrek finale yükselmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Becirovic, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında iyi oynadıklarını belirterek, ''Sert savunmaya hazırlandık. Rakibe fazla şut şansı vermedik. Bundan dolayı da mutluyum'' dedi. Japonya'daki şampiyonada olduğu gibi Türkiye'deki organizasyonda da çeyrek finale çıkma başarısı gösterdiklerini kaydeden Sloven çalıştırıcı, ''Japonya'da olduğu gibi ikinci kez çeyrek finale çıkma başarısı gösterdik. Çok iyi savunma yaptık. Bu yönümüz gelecek maç için pozitif bir durum yaratıyor'' diye konuştu. -BROWN: ''ÜZÜCÜ BİR ŞEKİLDE ELENDİK''- Avustralya Antrenörü Brett Brown ise üzücü bir şekilde şampiyonadan elendiklerini dile getirdi. Brown, Slovenya'yı kazanmasından ve çeyrek finale yükselmesinden dolayı kutlayarak, ''Çok iyi antrenörleri ve oyuncuları var. Slovenya bugün güzel iş yaptı. Savunmada iyi değildik'' dedi. Brett Brown, üst düzey bir takım olmayı amaçladıklarını, bundan sonra uzun süreli çalışmalarla bunu başarmak istediklerini sözlerine ekledi.

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