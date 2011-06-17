-BEBE'YE ÖDENECEK PARA AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Beşiktaş Kulübü, Manchester United'dan 1 yıllığına kiraladığı Portekizli oyuncu Tiago Manuel Dias Correia (Bebe) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, ''oyuncu Tiago Manuel Dias Correia'nın (Bebe) kiralanması konusunda oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, anlaşmaya istinaden oyuncuya 2011-2012 sezonu için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir'' denildi.