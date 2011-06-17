T24 LogoT24 Logo
Spor

BEBE'YE ÖDENECEK PARA AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

17 Haziran 2011 23:12

-BEBE'YE ÖDENECEK PARA AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Beşiktaş Kulübü, Manchester United'dan 1 yıllığına kiraladığı Portekizli oyuncu Tiago Manuel Dias Correia (Bebe) ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, ''oyuncu Tiago Manuel Dias Correia'nın (Bebe) kiralanması konusunda oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, anlaşmaya istinaden oyuncuya 2011-2012 sezonu için 700 bin avro garanti ücret ödenecektir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24