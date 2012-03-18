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Küçük çocuklar silah kuşandı, Kurtuluş Savaşı'nı canlandırdı

Kırıkkale de özel kreşte düzenlenen Çanakkale Zaferi’nin 97. yıldönümü etkinliğinde minikler silah kuşanıp savaşı canlandırdı.

18 Mart 2012 08:12

T24 - Kırıkkale de Özel Anakucağı Kreşi’nde düzenlenen Çanakkale Zaferi’nin 97. yıldönümü etkinliklerinde 3-6 yaş ana sınıfı öğrencileri şiirler ve şarkılar söyledi.

Milliyet'te Erhan Göğem imzasıyla yayımlanan haberde, minikler, oynadıkları dramada oyuncak silahlarla Çanakkale Şavaşı’nı canlandırdı. Oyunun sonunda öğrencilerin şehit sahnelerinde üzerlerine Türk bayrağı örtülmesi ve kadınların ellerinde silahlarla verdikleri mücadele anları izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Gösterinin ardından 10. Yıl Marşı hep birlikte okunarak, ayakta alkışlandı. 


‘Şehitlerimizin fedakârlıkları milletimizin hür yaşaması için’
 

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 97. yıldönümü dolayısıyla liderler mesaj yayımladı.
 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Şehit ve gazilerin hiçbir değerle ölçülemeyecek fedakarlıkları, milletin bu topraklarda hür ve müstakil yaşamasını sağladı. Dönemin şartları düşünüldüğünde, adeta imkansızın başarıldığı Çanakkale Deniz Zaferi de, aziz milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdığı bir destandır.
 

Başbakan Recep tayyip Erdoğan: Bundan 97 yıl önce vatan müdafaası için birleşen yüreklerimiz, günümüzde de aynı sevdayla, aynı ruhla, aynı inanç ve kararlılıkla, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yüceltmek ve payidar kılmak için çarpıyor.
 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek: Eğer Türk Milleti, 1915’te Çanakkale’de düşmanın güllelerine göğüs germeseydi, belki bugün Türkiye diye bir devlet olmayacaktı” diyen Çiçek, “Anadolu’nun bütün savunma hattı çökecek ve düşman bir fatih edasıyla bu topraklara yerleşecekti.


 

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