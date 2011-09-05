T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayacaklar PARİS (A.A)

05 Eylül 2011 00:50

-Bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayacaklar PARİS (A.A) - 04.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi eski manken ve şarkıcı Carla Bruni, doğacak bebeklerinin yeni fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşmayacağını açıkladı. TF1 televizyon kanalına konuşan Bruni, ''yeni doğacak bebeğiyle basına ne poz vereceğini, ne de bebeğinin fotoğraflarını basına dağıtacağını'' söyledi. Bruni, ''bu çocuğu korumak için elimden geleni yapacağım ve bunun için çok dikkatli davranacağım'' diye konuştu. Sarkozy ve Bruni çifti, sonbahar aylarında bebek bekliyor.  Bu doğumlu birlikte, Fransız siyaset tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı aktif görev süresi sırasında baba olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24