-Bebeklerinin fotoğraflarını paylaşmayacaklar PARİS (A.A) - 04.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi eski manken ve şarkıcı Carla Bruni, doğacak bebeklerinin yeni fotoğraflarını kamuoyuyla paylaşmayacağını açıkladı. TF1 televizyon kanalına konuşan Bruni, ''yeni doğacak bebeğiyle basına ne poz vereceğini, ne de bebeğinin fotoğraflarını basına dağıtacağını'' söyledi. Bruni, ''bu çocuğu korumak için elimden geleni yapacağım ve bunun için çok dikkatli davranacağım'' diye konuştu. Sarkozy ve Bruni çifti, sonbahar aylarında bebek bekliyor. Bu doğumlu birlikte, Fransız siyaset tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı aktif görev süresi sırasında baba olacak.