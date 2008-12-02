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Dünya

Bebeklerini öldürüyorlar!

Papua Yeni Gine'de, 20 yıldır süren kabile savaşlarına son verebilmek için anneler 10 yıldır yeni doğan erkek çocuklarını öldürüyor.

02 Aralık 2008 02:00

Papua Yeni Gine'de yaşayan iki kabilenin kadınları şu anda süren savaşı sona erdirmek için inanılması güç bir çare buldu. Her anne doğan erkek bebeğini anında öldürüyor.

İki kabile arasında barışı sağlamak için çaba harcayan Rona Luke adlı kadın, 10 yıldır erkek çocuklarını öldüren annelerin durumunu şöyle açıklıyor: "Minik bebekler büyüdüklerinde önce erkek, kısa süre sonra da savaşçı oluyorlar. Bu korkunç savaş kabilemize sadece ölüm ve yıkım getiriyor. Kabile kadınları savaşı önlemek için yeni doğan erkek çocuklarını öldürmek konusunda anlaştı" dedi.

Rona Luke, kabilelerinde erkek sayısı düştükçe savaşın sona ereceğini umut ettiklerini söylüyor. 10 yıllık dönem içinde kaç erkek bebeğin anneleri tarafından öldürüldüğü ise bilinmiyor.

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