Bebeklerine 'Hashtag' ismini koydular

Sosyal medyadan etkilenen bir aile bebeklerine "Hashtag" ismini koydu. Çift bebeklerinin fotoğraflarını Facebook'ta yayınladı.

Jameson ailesi bebeğe verdikleri isimle internette en çok konuşulanlar arasına girdi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, “Hashtag” (Twitter'da popüler olan konuları ve anahtar kelimeleri belirtmek için kullanılan etiketler) bebeğin annesi takipçilere, “'Hashtag Jameson dün gece 10’da doğdu. Bebeğim 3,6 kilo ağırlığında. Ben onu çok seviyorum” dedi.

Daily Mail gazetesindeki habere göre Facebook’ta yayınlanan fotoğraf internette binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıl Mısır’da Gamal İbrahim kızına “Facebook” ismi vermişti.