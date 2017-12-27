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Bebeklere özel yılbaşı hediyesi; altın emzik

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de çadır günleri düzenleyen bir mağaza, yılbaşına özel, hediyelik altın emzikleri satışa sundu

27 Aralık 2017 19:34

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de çadır günleri düzenleyen bir mağaza, yılbaşına özel, hediyelik altın emzikleri satışa sundu. Kız bebekler için kırmızı, erkek bebekler içinse mavi renkte olan 3.5 gram ağırlığındaki 14 ayar emzikler, rağbet görüyor. 1200 lira değerindeki emzikler, çadır satışında 650 liraya düştü.
Mağazada, kadınlara yönelik mücevherler 16 bin dolardan, erkeklere yönelik yüzük ve aksesuarlar ise 4 bin dolardan başlıyor.
Safir, pırlanta, elmas takılar dolar üzerinden alıcı bulurken, 22 ayar, 380 gram ağırlığındaki geleneksel Kayseri burması olarak nitelendirilen bilezik ise indirimde 60 bin liradan işlem görüyor.
Altın ve mücevher satışı yapan çadır yetkilileri, yılbaşına özel, ürünleri maliyete verdiklerini, her keseye uygun hediyelik eşyaların olduğunu söyledi.

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