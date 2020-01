'Bebekler cezaevine girmesin' çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ve HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, çocukları ile birlikte cezaevine girmek zorunda olan Mülkiye Demir Kılınç ve Arzu Ceylan Oral ile birlikte TBMM'de bebekleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi

DHA'nın haberine göre, Türkiye'de 285 bebeğin çeşitli sebeplerden dolayı aileleri ile birlikte cezaevinde olduklarını belirten CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, "Ailelerden birisi Mülkiye ve Ahmet Kılınç, onların ikizleri var. Bir ara ertelettik ama şimdi her an polis kapıya dayanıp alıp götürebilirler. Son olarak Mülkiye'nin cezaevinde kalabileceğine dair rapor geldi hastaneden.



Biz Adalet Bakanı bu işi durdurması için göreve çağırıyoruz. Arzu Ceylan Oral, 18 Ağustos'ta bebeği ile cezaevine girecek. Zeynep annesi ile cezaevine girecek. Annesinin suçu basın açıklamasına katılmak, Mülkiye'nin de suçu kitap satmaktı. Yeni Türkiye'den söz ediliyor, bu çocuk cezaevine girecekse ben böyle bir yeni Türkiye istemiyorum" dedi.

'Çocuklar cezaevinde kötü koşullarda yaşıyor'

Cezaevinde 285 çocuğun cezaevlerinin kötü koşullarında yaşamak zorunda olduklarının belirten HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "Mülkiye 2011 yılında Mezopotamya Kültür Merkezinde sattığı kitapların bir şahıs tarafından alınması ve o şahsında o kitapları örgüte ulaştıracağı nedeniyle yargılandı, gözaltına alındı. 2 yıl 1 ay ceza aldı ve bu ceza da Yargıtay tarafından onanmıştır.



Paralel yapı dediğimiz devlet içinde odaklanmış bir kesimin Türkiye'deki muhalif kesimlere uydurma bir takım delilerle mahkemeleri işlettiği, hukuksuz ve adaletsiz kararlarla insanları uzun süreli cezalandırdıklarını biliyoruz. Bu sürecin çok iyi incelenmesi gerekiyor. 2009 yılından itibaren mahkemelerde verilen bu cezaların hepsinin tek tek ele alınması gerekiyor" diye konuştu.

'Basın açıklamasına katıldığım için ceza aldım'

Bebeği ile cezaevine girmek istemediğini belirten Arzu Ceylan Oral, "Birkaç basın açıklamasına katıldığım için silahlı terör örgütüne üye olmaktan ceza aldım. Dava 8 sene sonra sonuçlandı. Anayasa Mahkemesine başvurduk, erteleme talep ettik, Anayasa Mahkemesinden bize ulaştılar, ayın 18'ine kadar benim davamın görüleceğini söylediler.



Bu sürenin sonunda maalesef bebeğimle cezaevine gireceğiz. Bebeğimle cezaevine girmek istemiyorum. Bizim talebimiz yeniden yargılanmak, ev hapsi ya da elektronik kelepçe ile bu cezayı çekebiliriz. Bebeklerimizi cezaevine sokmayın, taş duvar arasına girmesinler. Onların dışarıda ailesi ile birlikte büyümeye, parkta oynamaya ihtiyacı var" diye konuştu.



Cezaevine girmeden önce çocukları ile olabildiğince zaman geçirmeye çalıştığını belirten Mülkiye Demir Kılınç ise, "Her an tedirgin yaşıyorum. Her an Adli Tıp'tan rapor gelebilir. Çocuklarla olabildiğince zaman geçirmek istiyorum. Onları cezaevine hazırlamaya çalışıyorum. Şu an hukuk mücadelesi veriyoruz. Umarım olumlu anlamda bir şeyler değişir. Bizim bebeklerimiz dışında 285'e yakın cezaevinde bebek var, Türkiye' için utanç kaynağı" dedi.