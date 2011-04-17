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Ekonomi

Bebekler 9 bin TL borç yükü ile doğuyor

Türkiye'de her bebek dünyaya gözünü açtığında yaklaşık 9 bin liralık borç yüküyle karşı karşıya kalıyor

17 Nisan 2011 03:00

T24 - Bağımsız Sağlık-Sen'in araştırmasına göre, Türkiye'de her bebek dünyaya gözünü açtığında yaklaşık 9 bin liralık borç yüküyle karşı karşıya kalıyor. Araştırmaya göre, Türkiye'de fert başına düşen toplam borç stoku 2002'de yaklaşık 5 bin lira iken, 2010'da 8 bin 740 liraya ulaştı.


Sendika, Türkiye'nin borç stoku ve bunun fert başına yansımasına yönelik bir araştırma yaptı.

Buna göre Türkiye'nin toplam borç stoku, 2002'de 349 milyar lira iken 2010'da 644.3 milyar lira oldu.

Anadolu Ajansı'na konuşan Bağımsız Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktar, toplumun çok önemli bir bölümünün borçla yaşadığını savundu.

Bayraktar, "Kişi başına milli gelir sürekli artıyorsa, neden biz bunu hissedemiyoruz ve kredili yaşamdan neden kurtulamıyoruz?" diye sordu.

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