'Bebek Trump', Londralılara "Trump'a direniş günlerini hatırlatmak" için 'yaşamına' müzede devam edecek

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ABD Başkanı Donald Trump'ı 4 yıllık görev süresince her Londra'ya gittiğinde takip eden dev "Bebek Trump" balonu, Britanya'da bir müzeye verildi.

Balon, artık Londra'daki diğer protestolarda kullanılan eşyalarla birlikte Londra Müzesi'nde sergilenecek.

Protestolara balonu getiren ekip, "Bebeğin müzeye gidenlere Trump'a karşı Londra'da direndiğimiz zamanları hatırlatacağını ve aynı zamanda nefret siyasetine karşı nasıl mücadele edilebileceğini düşündüreceğini umuyoruz" dedi.

Balon, ilk olarak Trump'ın sıkça eleştirdiği Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın ABD Başkanı'nın ziyareti sırasında uçmasına izin vermesiyle ünlenmişti. Balon, bir eylem için ABD'nin başkenti Washington DC'yi de ziyaret etti.

'Bebek Trump' balonunda ABD Başkanı Trump turuncu tenli, elinde cep telefonu tutan ve bez giyen bir bebek olarak karikatürize ediliyor.