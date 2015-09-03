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Bebek Sahili'nde tekne yangını

Alev alev yanan tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü

03 Eylül 2015 02:41

İstanbul'da Bebek Sahili açıklarındaki boş bir sürat teknesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yanan tekneye karadan müdahalesi yetersiz kalınca, sahil güvenlikekipleri devreye girerek alevlere müdahale etti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Bebek İskelesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iskelede bağlı bulunan boş bir sürat teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan tekne iskeleden ayrılarak açığa doğru sürüklenmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak alevli bir şekilde açığa sürüklenen tekneye itfaiye ekipleri karadan müdahale edemedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi. Alev alev yanan tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Ancak teknede büyük çapta hasar meydana geldi.

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