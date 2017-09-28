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Dünya

Bebek mamalarına zehir karıştırıldı

"10 milyon euro ödemezseniz arkası gelecek"

28 Eylül 2017 19:30

Almanya'nın güney sınırındaki Friedrichshafen kentinde bazı marketlerde satılan bebek mamalarına zehir karıştırıldığı belirtildi.

Alman basınında yer alan habere göre, marketlerde satılan farklı markalardaki bebek mamalarından alınan numunelerde yapılan inceleme sonucu, mamalarda bebeklerde ölüm riski oluşturabilecek oranda zehir bulunduğu kaydedildi.

Sputnik’in haberine göre; mağaza zincirleri Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, Edeka, Norma ve Rewe'ye gönderilen tehdit mektubunda, 10 milyon euro ödenmemesi durumunda mamalara yeniden zehir karıştırılacağı belirtildi.

Polis şantaj yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için soruşturma başlatırken, söz konusu marketlerdeki mamaların toplatıldığı bildirildi.

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Almanyabebek mamasızehir

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