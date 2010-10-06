-BEBEK KUNDAĞINDA UYUŞTURUCU KONYA (A.A) - 06.10.2010 - Konya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 12'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki Yeni Mahalle'de çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grubun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, 6 aylık çalışmanın ardından çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 12'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. 500 gram eroin, 1 kilogram esrar, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucuyu evlerinin bahçeleri ile boş araziye gömdüğü öğrenildi. Zanlılar, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılardan bazıları kucaklarında bebekleriyle hastaneye geldi, zanlı kadınlardan bazılarının ağladığı görüldü. Dikkati çekmemek isteyen bazı kadınların küçük torbalarda bulunan gramlar halindeki uyuşturucuyu bebeklerinin kundakları ile çocuklarının üzerinde sakladığı ileri sürüldü.