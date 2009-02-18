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Dünya

Bebek, köpekle evlendi!

Hindistan'da bir bebek 'lanetten kurtulması' için Hindu tapınağında düzenlenen törenle dişi bir köpekle evlendirildi

18 Şubat 2009 02:00

Hindistan'da "lanetten kurtulması" için bir bebek köpekle evlendirildi.

Hindistan'ın United Press of India ajansı, ebeveynlerinin, 18 aylık Sangula'nın, ağzında fazladan bir dişe rastlaması üzerine bebeği dişi bir köpekle evlendirmeye karar verdiklerini duyurdu.

Ebeveynlerin üye olduğu Orissa eyaletindeki aşirete göre bu fazladan diş, bebeğin bir kaplanın saldırısına uğrayacağı ve parçanacağı anlamına geliyordu. Bu lanetten kurtulmanın tek yoluysa dişi bir köpekle evlenmekti.

Jajpur bölgesinde bir Hindu tapınağında yapılan dini nikahta dişi köpek geleneklere uygun olarak yüzükleri taşıdı.

Sangula'nın babası Sanrumula Munda, bir gün oğlunu "bir kadınla" evlendireceğini belirtti.

Hindistan'ın kırsal kesimlerinde laneti kovduğuna inanıldığı için köpek veya başka hayvanlarla evliliklere rastlanabiliyor.

"15 yıl önce iki köpeği taşlayarak öldürüp leşlerini bir ağaca astığından beri rahat yüzü görmeyen, kolları ve bacakları felç olan, kulakları da duymayan" Tamil Nadu eyaletinde bir kişi, 2007 sonunda, astroloğun hastalıklarından kurtulmasının tek yolunun bir köpekle evlenmesi olduğunu söylemesi üzerine kendisine bir dişi köpeği eş seçmişti.

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