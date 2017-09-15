Bebek cinayetinde, DNA raporuna rağmen babalık kontrolü istedi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik İlçesi’nde, evlilik dışı dünyaya gelen erkek bebeğin boğularak öldürülmesiyle ilgili mahkum olan 5 sanık, haklarındaki kararı Yargıtay usulden bozunca, yeniden hakim karşısına çıktı. DNA testinde çocuğun babası olduğu belirlenen sanık polis memuru Murat Cingiliç, resmi nikahlı eşinden çocuğunun olmadığını belirterek, baba olup olamayacağının tesbit edilmesini istedi. Mahkeme sanığın isteğini kabul etti.

Gemlik\'in Şahinyurdu Köyü\'nde oturan Ferda Demirtekin, 2013 yılında Orhangazi İlçesi\'ndeki özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi. Aynı yılın haziran ayında aileye telefon açıp aşı vurulması için bebeğin sağlık ocağına getirilmesini isteyen sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince, polisi bilgilendirdi. Polis, 21 yaşındaki Ferda Demirtekin ile annesi 40 yaşındaki Nuray Güven’i ve babası 45 yaşındaki Selahattin Güven\'i gözaltına aldı.

Nuray Güven, kızının dünyaya getirdiği çocuğunun babasının, kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru 38 yaşındaki Murat Çingiliç olduğunu söyledi. Nuray Güven, doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu Murat Çingiliç’in silahla kendisini ölümle tehdit edip bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini anlattı. Bu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru ile diğer 3 sanık tutuklandı.

Bursa 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava devam ederken Nuray Güven dışındaki 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan DNA testinde bebeğin annesinin Ferda Demirtekin, babasının ise Murat Çingiliç olduğu ortaya çıktı. Mahkemede, suçu sabit görülen Ferda Demirtekin ile Murat Cingiliç ve Nuray Güven\'e \'Kasten adam öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Selahattin Güven\'e ise, \'suç kanıtlarını karatma\' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Murat Cingiliç\'in de tutuklanmasını kararlaştırdı.

YARGITAY USULDEN BOZDU

Yargıtay\'ın, karar duruşmasında tebligat yapılmadığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının hazır bulunmamasını gerekçe göstererek usülden bozduğu dava ile ilgili yargılamaya yeniden devam edildi. Yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan Murat Cingiliç ile tutuksuz yargılanan Ferda Demirtekin ve babası Selahattin Güven ile avukatları katıldı. Nuray Güven\'in psikolojik sorunları yüzünden gelmediği duruşmada ifade veren Murat Cingilç, \"Hakim bey DNA\'da bebeğin babası olarak ben görülüyorum. Yalnız benim resmi nikahlı eşim ile birlikteliğimiğizde çocuğumuz olmadı. Ayrıca Ferda ile ben ilişkiye girince kendime göre önlem aldım. Buna rağmen bebeğin babası olarak benim görülmem ilginç. Bu konuda çocuğumun olup olmayacağının belirleneceği uzman hekime gitmek istiyorum\" dedi.

Duruşma, sanık Murat Cingilç\'in uzman hekim tarafından muyane edilip çocuğunun olup olmayacağının mahkemeye bildirilmesi için ertelenirken, sanıkların tututluluk halinin devamına karar verildi.



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