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Bebek bezlerinin içinden 130 kilo esrar çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

07 Ağustos 2015 00:15

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile seyyar bakkala çevrilen kamyonda bebek bezleri poşetlerinin içerisine gizlenmiş 130 kilo esrar ele geçirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van’dan İstanbul’a gitmekte olan bir kamyonu takibe aldı. Polis ekipleri, D-100 Karayolu üzerinde 76 AY 198 plakalı kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği ’Sezar’ ile seyyar bakkala çevrilen kamyonda arama yapılırken, köpek bebek bezleri poşetlerini koklarken tepki verdi. Bebek bezleri poşetleri açıldığında bezlerin arasına gizlenmiş esrar paketleri görüldü. Bunun üzerine araçta bulunan tüm ürünler aşağıya indirilerek daha kapsamlı bir arama yapıldı. Bebek poşetlerinin içerisinden 130 kilo toz esrar çıkarken, az miktarda ise gümrük kaçağı sigara da ele geçirildi.

Polis, kamyon sürücüsü N.G. ve yanında bulunan eşi H.G.’yi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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