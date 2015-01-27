Bebek bezi cinayeti davası ertelendi

Duruşmaya maktül Özkan Kaymaklı'nın yakınları ve avukatı ile tutuklu sanık Yasemin Kaymaklı, yakınları ve avukatları katıldı. Basın ve sivil toplum örgütlerinin yoğun ilgi gösterdiği davanın ikinci duruşmasına Cumhuriyet Savcısı Sinan Coşar'ın esas hakkındaki mütealasını açıklamasıyla başlandı. Sanık avukatları, Duygu Eroğlu, Diren Cevahir Şen, Perihan Meşeli ve Oya Meriç Eyüboğlu duruşmanın başında savcının mütealasını açıklamasına tepki gösterdi.

Avukat Duygu Eroğlu, "mahkemenin sunacağımız delilleri tartışmadan üstelik delilleri sunmaya fırsat vermeden esas hakkında müteala istemesi insan haklarına, hkuka ve adil hargılanma ilkesine aykırıdır" dedi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden örnekler sunarak mahkemeye itiraz eden Avukat Eroğlu, "AİHM sözleşmesinin 6. maddesı 3. Fıkrası B bendine göre bir suç ile itham edilen herkes savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak hakkı ile yine aynı maddenin D bendinde belirtilen iddia tanıklarını sorguya çekmek ve çektirmek savunma tanıklarının da aynı koşullarda davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin saglanması istemek hakkına sahiptir" dedi.

Maktül Özkan Kaymaklı'nın annesi ve iki kız kardeşi mahkemede tanıklık ederek sanık Yasemin Kaymaklı'dan şikayetçi ve davacı olduklarını yineledi. Anne Neriman Akgün, verdiği ifadesinde oğlu Özkan Kaymaklı'nın şiddet yanlısı olmadığını söyledi.

Katılanların ifadelerinin ardından söz alan Avukat Duygu Eroğlu, "Müvekkilimiz Yasemin Kaymaklı, yakın akrabayı öldürme suçundan yargılanmaktadır. Henüz suç aleti bile bulunamamıştır. Müvekkilimizin evliliği boyunca eşi Özkan Kaymaklı'dan hamileyken bile şiddet gördüğü ancak hamilelik nedeniyle tetkikleri tam olarak yapılamamıştır" dedi.

Maktül Özkan Kaymaklı'nın avukatı Mükremin Yıkılmaz ise sanık avukatlarının haksız tahrik uygulaması yönünde yaptıkları savunmaya katılmadığını belirtirken tutuklu sanık Yasemin Kaymaklı'nın cezalandırılmasını talep ett.

Sanık Yasemin Kaymaklı, "Annesi bilmiyordur belki yaşadıklarımı ama Özden Güngör çok iyi biliyor yaşadıklarımı" diyerek kendini savundu.

Toplam beş jandarma eri, iki özel güvenlik personeli ve birkaç sivil polisin güvenlik önlemi aldığı duruşma salonunda sanık Yasemin Kaymaklı'nın kız kardeşi Eda Çakal ilk defa tanık olarak dinlendi. Ablası Yasemin Kaymaklı'nın evliliğ boyunca eşi Özkan Kaymaklı'dan sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Eda Çakal, "Evliliklerinin ilk ayında Özkan Kaymaklı ablamı dövdü. Ablamın ağzı burnu kan içindeydi bize geldiğinde. Bir hafta bizde kaldı ablam sonra araya giren aile büyükleri çifti barıştırdı ve ablam eşinin yanına geri döndü"dedi. Eda Çakal verdiği ifadesinde ablası Yasemin Kaymaklı'ya eşinden boşanmasını defalarca söylediğini ancak Ökan Kaymaklı'nın ablasını ölümle tehdit ettiği için korktuğu için boşanamadığını söyledi.

Özkan Kaymaklı'nın ablası Yasemin Kaymaklı ve bir yaşındaki yeğeni S.K.'ya sürekli fiziksel şiddet uyguladığını ifade eden tanık Eda Çakal, "S.K. henüz 3-4 aylıkken hastalanmıştı hastaneye götürmek için Özkan Kaymaklı'dan kimliğini istedik ama kimliği bize vermedi" dedi...

Yüksek oranda östrojene rastlandı

Eda Çakal, verdiği ifadesinde bir yaşındaki yeğeni S.K.'yı yüksek ateş şikayetiyle anne Yasemin Kaymaklı ile birlikte hastaneye götürdüklerini ve yapılan tetkiklerin sonucunda yeğeninde östrojen hormonunun fazla olduğunun anlaşıldığını söyledi. Eda Cakal, "Yeğeninde dişilik hormonunun fazla çıkmasının ardından Özkan Kaymaklı ablası Özden Güngör'e evlatlık vermek istedi"dedi.

Eda Çakal'ın tanık olarak dinlenmesinin ardından söz alan katılan avukatı Mükremin Yıkılmaz, "tanık sanığın kız kardeşi olduğu için kabul etmiyoruz beyanın esasla hiç bir ilgisi yoktur"

Esashakkında mütealasını açıklayan Savcı Sinan Coşar, "Tutuklu sanığa isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun CMK 100/3 maddesinde düzenlenen katalog suçlardan olması, adli hükümlerinin de yetersiz kalacağı nazra alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep olunur" dedi.

Savcının mütealasının ardından atdından Mahkeme, savunma tanıkları Murat Çakal ve Özlem Haymana'nın dinlenmesine, sanık avukatlarına tüm delillerini bildirmesi ve savunma yapması için ek süre verilmesine, otopsi raporu, otopsi tutanağı ve olay tutatnağı gibi somut delillerin bulunmasına, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 19 Mart 2015 tarihine ertelenmesine hükmetti.

Ne olmuştu?

11 Temmuz 2014 tarihinde tutuklu sanık Yasemin Kaymaklı sabah erken saatlerinde eşi Özkan Kaymaklı ile İstanbul-Büyükçekmece'de bulunan evlerinde tartıştıklarını kendisi ve yaklaşık bir yaşında olan erkek çocuğu S.K.'yı döverek boğmaya çalıştığı sırada kahvaltı masasında bulunan ekmek bıçağının maktül Özkan Kaymaklı'ya saplamıştı.

Yasemin Kaymaklı'ya sürekli şiddet uyguladığı iddia edilen maktül Özkan Kaymaklı hakkında 14 Mart 2013 tarihinde aile içi şiddet nedeniyle 1 ay süreli tedbir kararı konulmuştu.