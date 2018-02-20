Bebek beşiğinden uyuşturucu çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA\'da polis, operasyon yaptığı evde yaptığı aramada bebek beşiğinde uyuşturucu buldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Türkoğlu Mahallesi\'nde bir evden uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Eve operasyon yapan polis, yaptığı aramada, bebek beşiğinin içinde 8 paket halinde 60 gram eroin, 1927 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira para ele geçirdi. Olayla ilgili Y.Ç. (25) ve Ö.Ç. (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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