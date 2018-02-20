T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bebek beşiğinden uyuşturucu çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA'da polis, operasyon yaptığı evde yaptığı aramada bebek beşiğinde uyuşturucu buldu

20 Şubat 2018 13:46

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA) - ADANA\'da polis, operasyon yaptığı evde yaptığı aramada bebek beşiğinde uyuşturucu buldu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Türkoğlu Mahallesi\'nde bir evden uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı. Eve operasyon yapan polis, yaptığı aramada, bebek beşiğinin içinde 8 paket halinde 60 gram eroin, 1927 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira para ele geçirdi. Olayla ilgili Y.Ç. (25) ve Ö.Ç. (31) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANANarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüSeyhanTürkoğlu MahallesiEveOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24