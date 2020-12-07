Bebek bakım ürünleri fiyatlarında 1.5 yılda rekor artış; çocuk bezine yüzde 140 oranında zam geldi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, hazırladığı raporda bebek bakım ürünlerine son 1.5 yılda gelen zamları ele aldı. Rapora göre, bebek bezi fiyatında son 6 ayda yüzde 17,5, son 1,5 yılda ise yüzde 140 artış gerçekleşti.

Devam sütü :Bebeklerin gelişimi için önemli bir diğer ürün de 0-6 ay arası kullanılan bebek sütü ve genellikle 18 ay sonrası kullanılan devam sütleridir. Hem 350 gramlık bebek sütü hem de 350 gramlık devam sütü son 6 ayda yüzde 19 oranında artarken, son 1,5 yılda ise yüzde 50 oranında arttı.

Bebek maması: Bebek maması fiyatları da yüzde son 6 ayda yüzde 6,5’lik artışla ailelerin ekonomisini zorluyor. Bir markanın 120 gramlık meyve püreli mamasının fiyatında son 6 ayda bir artış yaşanmazken; başka bir markanın 125 gramlık maması anne bebek ürünleri mağazasında yüzde 13 oranında yükseldi. Bu ürün grubunda son 1,5 yıldaki artış oranı ise ortalama yüzde 32 olarak gerçekleşti.

Bebek şampuanı: Bir markanın çok satan 500 miligram bebek şampuanı Mayıs 2019’da 11,90 TL, Mayıs 2020’de 15,90 TL, Aralık 2020’de ise 19,90 TL oldu. Buna göre son 6 aydaki artış yüzde 25 oranında gerçekleşirken; son 1,5 yıldaki artış ise yüzde 67 oldu.

Sütlü içecek: Annelerin süt miktarlarını artırabilmek için kullandıkları sütlü içecek fiyatında son 6 ayda bir artış gözlemlenmezken, son bir buçuk yıldaki artış oranı yüzde 99,8 oldu. Emziren anneler için olan 200 gramlık sütlü içecek karışımının fiyatı Mayıs 2019’da 9,98 TL iken, bugün söz konusu ürünün fiyatı 19,95 TL’ye çıktı.