Bebek arabasıyla yüreyen kadının boynundan kolyesini aldı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da otobüs ve minibüs duraklarında bekleyen güven timleri çok sayıda kapkaç, yankesicilik şüphelisini yakaladı. Caddede bebek arabasyla yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi alıp kaçan şüpheli de güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'ne bağlı güven timleri, halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs ve minibüs duraklarında meydana gelen yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı tedbirlerini sürdürüyor. Timler, dönüşümlü olarak duraklarda bekleyerek şüpheli şahısları yakın takibe alıyor.

Geçen 13 Ocak günü saat 16.45 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Ofis Ekinciler Caddesi üzerinde otobüs bekleyen bir kadının cebinden cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalındığını gören güven timleri harekete geçti. Timler, yaşı küçük M.K.\'yi suçüstü yakaladı.

Bağlar ilçesi Fatih Caddesi\'nde bebek arabasıyla yürüyen N.E.\'nin boynundaki 3 bin lira değerindeki altın kolyesini arkasından yaklaşan bir kişi boynundan kopararak kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Kısa süreli çalışmanın ardından şüpheli B.K. yakalandı. B.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her iki olay da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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